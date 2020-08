EINE GELDANLAGE, DIE ZU DIR PASST.

Wir bieten die GreenFolios in drei unterschiedlichen Risikostufen an. Falls du mit deiner Investition nicht so viel Risiko eingehen möchtest, empfehlen wir dir unser risikoärmstes GreenFolio 1 – mit einem hohen Anteil an risikoarmen Anleihen und einem geringeren Anteil an risikoreicheren Aktien. GreenFolio 3 besteht zu einem Hauptteil aus Aktien, wodurch höhere Renditen, aber auch stärkere Kursschwankungen zu erwarten sind.

Welches GreenFolio am besten zu dir passt, ermitteln wir basierend auf deinen individuellen Präferenzen. Wir behalten deine Geldanlage für dich im Blick und passen sie bei Bedarf automatisch an. Für unseren Service bezahlst du eine faire Gebühr von 0,6 % deines Depotvermögens pro Jahr.