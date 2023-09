Sicherheit: Tagesgeld vs. ETF

Sicherheit bei der Geldanlage hat für dich Priorität? Dann aufgepasst! Tagesgeld ist bis zu einem Betrag von 100.000 € durch die nationale Einlagensicherung geschützt. Du erhältst dein Geld also auch, wenn die Bank Konkurs anmeldet. ETFs genießen den Status des Sondervermögens und bleiben deshalb bei Insolvenz der Fondsgesellschaft ebenfalls unberührt. Dennoch trägst du bei ETFs natürlich Marktrisiken, die sich in Form von Kursschwankungen zeigen. Risiko und Rendite sind am Kapitalmarkt untrennbar miteinander verbunden. Aufgrund der breiten Diversifikation von ETFs ist deren Risiko im Vergleich zu Einzelaktien jedoch deutlich verringert. Der MSCI World Index beispielsweise, welcher die Grundlage vieler ETFs darstellt, besteht aus rund 1500 Unternehmen, sodass der Ausfall bzw. eine negative Performance einzelner weniger schwer wiegt. Doch auch die Zinsen für Tagesgeld sind keinesfalls gesichert. Es obliegt den Zentralbanken, bei Bedarf jederzeit den Leitzins anzupassen, was Tagesgeld – wie in den vergangenen Jahren – negativ beeinflussen kann.