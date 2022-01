Lieferkettenprobleme weiterhin präsent



Nach dem konjunkturellen Einbruch im Jahr 2020 haben die Volkswirtschaften wieder auf den Wachstumspfad zurückgefunden und sich nachhaltig erholt. Durch begrenzte Vorprodukte bzw. anhaltende Probleme in den globalen Lieferketten kann die sehr hohe Nachfrage in einigen Bereichen weiterhin nicht voll bedient werden, was zumindest kurzfristig das Wachstum mindert. Die aufgestaute Nachfrage und volle Auftragsbücher wirken jedoch mittelfristig wie eine Art „Wachstumsspeicher“.